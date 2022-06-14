Ülkemizde de faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modellerle pazarda güç sahibi olmaya çalışan TECNO Mobile, ürettiği ürünlerle piyasada belirli bir kitleye ulaşmış durumda.TECNO POVA 3 ön inceleme videosu ile sizlerleyiz. TECNO POVA 3 özellikleri neler? TECNO POVA NEO ne sunuyor?

TECNO POVA 3 ve NEO ön inceleme

TECNO POVA 3 hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın

TECNO POVA NEO hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın

TECNO'nun desteklediği Manchester City Cup turnuvasına katılmak için buraya tıklayın

Orta seviyede ürettiği telefonlarla önemli bir kullanıcı sayısına sahip olan TECNO, büyük bataryasıyla göze çarpan yeni akıllı telefonunu tanıtmıştı. İşte 7.000mAh bataryasıyla iddialı gelen TECNO POVA 3'ün teknik özellikleri.

TECNO'nun yeni modeli, akıllı telefon performansından ziyade batarya süresinin uzunluğunu önemseyen kullanıcılar için geliştirilmiş gibi görünüyor. Öyle ki cihaz, işlemcisi ve kamera detaylarıyla orta ve düşük seviyeye hitap ediyor. Öyle ki cihaz 50 MP ana kamera, iki adet 2 MP yardımcı sensör ve 8 MP selfie kameraya sahip.

90 Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç LCD ekran ile gelen TECNO POVA 3, kutu açılışında Android 11 işletim sistemini destekliyor. Piyasaya giriş yapan cihaz, kullanıcılarına iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

TECNO POVA 3, 4 GB/64 GB ve 6 GB/128 GB olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Buna ek olarak depolama alanı için microSD yuvasına sahip. 33W şarj cihazına sahip olan model, ters şarj ve Süper Güç Tasarruf Modu ile donatıldı.

Yeni TECNO POVA Neo modeli ise 6.82 inç HD+ Drop Display ve daha birçok etkileyici özelliğe sahip. Cihaz 6.000 mAh pille ve 18W hızlı şarj ile birlikte geliyor. TECNO POVA Neo konfigürasyon tarafında 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki alternatifi bulunuyor. 17 saate kadar oyun oynama, 24 saat kesintisiz müzik çalma, 20 saat video izleme veya 40 saate kadar sürekli konuşma sağlayan cihaz, içerik tüketenlerin seveceği şekilde de 15 saat internette gezinme imkanı sağlıyor.

Shiftdelete / Güncel