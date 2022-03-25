Technopc Kurucu Ortağı Yücel: "25. yıldır müşterilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz"

Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, Technopc olarak 25 yıldır kurumsal müşterilerine en iyisini sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Tercih edilme pozisyonumuza bakıldığında, bir başarı hikayemiz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gidecek daha çok uzun bir yolumuz var. Hedefimiz, markamızı dünyaya duyurmak." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Technopc, sektörde 25. yılını kutluyor. Bu kapsamda 25. yıla özel kurumsal film hazırlayan şirket, filmin ilk gösterimini ise altın sponsor olarak destek verdiği Kamu Bilişim Festivali'nde yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Yücel, şirket olarak 25 yıldır müşterilerine en iyisini sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz projeler ve kurumsal pazarda tercih edilme pozisyonumuza bakıldığında, bir başarı hikayemiz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gidecek daha çok uzun bir yolumuz var. Hedefimiz, markamızı dünyaya duyurmak. 25. yıl filmimizde bu başarı hikayesini anlatmaya çalıştık. En iyi olmak isteyenlerin ihtiyacı olan teknolojiyi üretiyor, daima onların yanında oluyoruz. En iyi havalimanları, en iyi hastaneler, en iyi oteller, en iyi bankalar, en iyi çağrı merkezleri en iyisi olmak için çalışırken, bizim ürünlerimizi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin ürünlerinin kullanım yaygınlığı ile ilgili detaylar veren Murat Yücel, "Technopc Mini PC, tümleşik, endüstriyel ve kiosk bilgisayarlar, İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'nin 9 büyük şehir hastanesinde, Kuzey Marmara Otoyolu projesinde, 100'den fazla üniversitede, finans sektörünün en önde gelen bankalarında, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi Türkiye'nin çok önemli kurumlarında, aynı zamanda yurt dışında Afganistan, Cezayir, Azerbaycan, Bulgaristan, Türkmenistan, Mısır, Makedonya gibi ülkelerde önemli projelerde kullanılmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.