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Tech İstanbul Demo Day'25 Etkinliği İstanbul'da Gerçekleşti

Tech İstanbul Demo Day'25 Etkinliği İstanbul'da Gerçekleşti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tech İstanbul etkinliğinde girişimciliğin önemine dikkat çekerek, inovasyon ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'un girişimcilik alanında bir model olmasını hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) teknoloji programı "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliği, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tech İstanbul'un programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortaya çıkan girişimlerin kente ışık tutacak işbirlikleri noktasında çok verimli sonuçlarının olacağına inandığını söyledi.

Tech İstanbul markasını önemsediklerini belirten İmamoğlu, "Bu markanın yalnız İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını arzuluyoruz. Bu anlamda çok güzel adımları atan bir merkez. Buralardan çıkacak ürünler hem şehrimize hem ülkemize katma değer katacak. Genç girişimcilerimizin azmi, yatırımcılarımızın desteği, paydaşlarımızın da ortaya çıkan güçlü sinerjisi bizi umutlandırıyor." dedi.

Sadece girişimcilere değil, inovasyonu ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir modelin sergilendiğini vurgulayan İmamoğlu, inovasyon merkezi olma sorumluluğunu en güçlü seviyeye taşımak için adımlar attıklarını anlattı.

İmamoğlu, yeteneğe kıymet veren anlayışı hem İstanbul'a hem de Türkiye'nin geleceğine taşıma arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu liderliği, kentimizin, İstanbul'umuzun liderliğini ülkemizin liderliğine taşıyarak, özellikle Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ve kuzeydeki coğrafyaya varıncaya kadar bütün bu alanı, burayı çekim kuvveti haline getirmiş bir modelle ve tabii ki içini özgürlüklerle, demokrasiyle, adaletle, barışla, huzurla donatarak; işte o zaman güçlü bir katma değere kavuşmasını sağlamaktır hedefimiz."

Programda sunum yapan girişimciler, stantlarda projelerini tanıttı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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