Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, pencerede asılı kaldı

PENDİK'te yakalanan tecavüz şüphelisi götürüldüğü hastanede elleri kelepçeli kaçtı. İzinsiz girerek saklandığı evin sahibinin polise ihbarı üzerine şüpheli pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve binadakilerin bacaklarından tutmasıyla pencerede asılı kalan şüphelinin 42 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay Pendik Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğu, Melih Can A. (19) tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı araştırma sonucu şüpheli dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, doktor raporu alınması için hastaneye götürüldü. Rapor sırasında doktorla yalnız bırakılan şüpheli hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan şüpheli hastanenin karşısındaki bir eve izinsiz zorla girdi. Ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören şüpheli camdan sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şüpheli evin camında asılı kaldı. Kelepçesi açılan şüpheli bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şüpheliyi, polis ekiplerine teslim etti. Şüphelinin pencereden atlamaya çalıştığı esnada H.D.(45) tarafından darbedildi. Melih Can A. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında farklı suçlardan 42 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.