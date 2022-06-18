Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü

AA - Esat Fırat - Güncel
 - Güncelleme:
Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun ile Macron'un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini ele aldıkları ve bu ilişkileri geliştirme noktasında hemfikir oldukları belirtildi.

Açıklamada, iki liderin görüşlerinin yakınlaştığına dikkat çekildi. Liderlerin, Macron'un yeniden seçilmesinden iki ülke ilişkilerini seçkin bir düzeye taşımak için anlaştıkları ve bu ilişkileri derinleştirme noktasındaki kararlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

Söz konusu telefon görüşmesinde iki liderin küresel ve bölgesel konuları da ele aldıkları vurgulandı. Açıklamada, Tebbun ile Macron'un özellikle bu konuların başında gelen Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştüklerine yer verildi.

AA / Esat Fırat - Güncel

Emmanuel Macron Cezayir Afrika Libya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title