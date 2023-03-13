Tebbun ile Borrell Cezayir-AB ilişkilerini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ikili ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ikili ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i başkentteki Muradiye Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tebbun ile Borrell'in ikili ilişkileri görüştüğü belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Borrell, Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmeden önce başkentteki Cezayir Şehit Makamı'nı da ziyaret etti.

Cezayir'e dün gelen Borrell, Başbakan Eymen Bin Abdurrahman tarafından karşılanmıştı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bin Abdurrahman ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "çok önemli" olarak nitelemişti.

AB-Cezayir ortaklığının güçlendirilmesine işaret eden Borrell, "Enerji, ticaret, bölgesel güvenlik, iklim ve çevre dahil olmak üzere birçok alanda büyük potansiyele sahip olan ortaklığımızı güçlendirme, görüşmemizin merkezinde yer aldı." ifadelerini kullanmıştı.