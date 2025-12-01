TEB'den İlaçlama Kaynaklı Zehirlenmelere Uyarı

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama kaynaklı zehirlenme vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan vakaların, denetimsiz ve ehliyetsiz ilaçlama uygulamalarının halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Kimyasalların izlenebilirliğinin sağlanması, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarına izin verilmemesi ve kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, denetim süreçlerinin bütüncül biçimde güçlendirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanlarındaki uzmanlıklarıyla eczacıların bu süreçte kritik bir rol üstlendiği ifade edilerek, kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında eczacıların önemli bir halk sağlığı güvencesi olduğu belirtildi.