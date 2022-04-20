TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
AA - Mehmet Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvası ana tablo maçlarıyla başladı.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvası ana tablo maçlarıyla başladı. Avusturalyalı Jaimee Fourlis ile Avusturalyalı Ajla Tomljanovic karşılaştı.
AA / Mehmet Özcan - Güncel