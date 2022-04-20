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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

AA - Mehmet Özcan - Güncel
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Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvası ana tablo maçlarıyla başladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvası ana tablo maçlarıyla başladı. Avusturalyalı Jaimee Fourlis ile Avusturalyalı Ajla Tomljanovic karşılaştı.

AA / Mehmet Özcan - Güncel

BNP Paribas, İstanbul, Türkiye, Tenis, Güncel, Haberler

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