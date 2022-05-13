TEB Başkanı Üney: İlaç fiyatlandırılmasında yılda 3-4 kez kur güncellemesi yapılmalı

TÜRK Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellemesi öncesi ilaca erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece 1 kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değildir. Bunun yerine yılda en az 3 veya 4 kez kur güncellemesi yapılması gerekmektedir" dedi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney, '14 Mayıs Eczacılık Günü ve Bayramı' nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Üney, Covid-19 pandemisi sürecinde eczacıların, sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli rol oynadığını söyledi. Üney, "Eczaneler, bu süreçte sağlık hizmet sunumu çerçevelerini adeta yeniden yapılandırmışlardır. Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Hasta odaklı bir perspektiften bakıldığında, sağlık hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanları arasında daha etkin bir görev paylaşımı olması gerekmektedir. Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum" diye konuştu.