TDV Zimbabve'de Vekalet Yoluyla Kurban Kesimine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zimbabve'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurban kesimine başladı.

Kurban Bayramı'nın bugün başladığı Zimbabve'de, TDV gönüllüleri kurbanlıkların kesileceği bölgelerde bayram namazını eda ettikten sonra kurban kesimine geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda Zimbabve'de yaklaşık 10 bin 500 hisse karşılığı 1500 büyükbaş kurban kesimi yapılacak.

Kurban kesim işlemlerinin 4 bölgede yapıldığı Zimbabve'de; Mutoko bölgesi 900, Buhera bölgesi 400, Rushinga bölgesi 150 ve Macheke bölgesinde 50 büyükbaş kesilecek. Ayrıca kurban kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek. Kurban kesimleri bayramın 3. gününe kadar devam edecek.

TDV yetkilisi Seyit Akça, Zimbabve'de 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nun planlandığı şekilde ilerlediğini aktardı.

Geçen yıla göre artan kurban bağışı sayısının bölgede yaşanan kuraklık dolayısıyla zor durumda bulunan bölge halkı için çok önemli olduğunu belirten Akça, bağışçılara teşekkür etti.

TDV'nin Zimbabve'de kestiği kurbanlar, 10 farklı bölgede, 45 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak.