TDV, Zambiya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Güney Afrika ülkesi Zambiya'da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Güney Afrika ülkesi Zambiya'da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı. TDV görevlisi Lütfullah Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Zambiya'da 150 büyükbaş kurbanlığın kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Sarıgül, bu kapsamda ülkenin başkenti Lusaka ile Kafua'da 3 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldığını belirtti. TDV gönüllüleri, kurban eti dağıtımında çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker hediye etti. AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel Kurban Bayramı Güney Afrika Zambiya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TDV, Zambiya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.