TDV ve Türk Kızılay, Güney Sudan'da yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu - Haberler

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TDV ve Türk Kızılay, Güney Sudan'da yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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TDV ve Türk Kızılay, Güney Sudan'da yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılay, ramazan dolayısıyla Güney Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılay, ramazan dolayısıyla Güney Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

TDV'nin Muslim Scholars Derneğiyle iş birliğinde düzenlediği 1500 aileye gıda paketi dağıtımına, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf da katıldı.

Başkent Cuba'daki etkinlikte TDV temsilcileri ve Büyükelçi Mutaf, ramazanın dayanışma, barış ve dostluk ayı olduğuna dikkat çekti. Mutaf, dağıtım sırasında Güney Sudanlıların ramazanını kutladı.

Öte yandan Türk Kızılay, Cuba'daki "Divine Mercy Action" isimli yetimhaneye yaklaşık 1,5 ton gıda yardımında bulundu.

TDV ve Türk Kızılay, Güney Sudan'da yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu

TDV ve Türk Kızılay, Güney Sudan'da yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Güney Sudan, Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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