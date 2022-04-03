TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı - Haberler

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TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Kenya'da ihtiyaç sahiplerine 6 bin gıda paketi dağıttı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Kenya'da ihtiyaç sahiplerine 6 bin gıda paketi dağıttı.

Kenya'da bulunan Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DİTİB ve TDV iş birliğiyle Kenya'da ramazan yardımına başladıklarını belirtti.

İldeş, "2022 ramazan programı çerçevesinde TDV ve DİTİB, Kenya'nın Nairobi, İsiolo, Garissa, Mombasa, Mariakani, Tana River, Kajiado ve Bisil bölgelerinde 6 bin gıda paketi dağıtımı yaptı." dedi.

Bu bölgelerde faaliyet gösteren yetimhanelerin de ziyaret edildiğini aktaran İldeş, yetimhanelere eğitim malzemesi ve giysi yardımında bulunduklarını kaydetti.

İldeş, "Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ramazan boyunca Kenya'da 10 bin kişiye de iftar verilecek." ifadesini kullandı.

TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı

TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı

TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı

TDV ve DİTİB, Kenya'da 6 bin gıda paketi dağıttı

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya, Türk, Güncel, Haberler

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