TDV ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için 'Hayata Köprü Sanat' projesi düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Çocuk Evleri'nde kalan çocukların katılımıyla 'Hayata Köprü Sanat' projesi etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında, çocuklarla değerler eğitimi, çocuk edebiyatı, milli ve manevi değerler ve anlatı sanatı üzerine çalışmalar yapıldı. Ayrıca, çocukların rol aldığı tiyatro gösterisi ve el sanatları sergisi düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Çocuk Evleri'nde kalan çocukların katılımıyla "Hayata Köprü Sanat" projesi etkinliği düzenlendi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Akün Sahnesi'ndeki projenin açılışında, bütçenin yarısına yakınını eğitim alanına tahsis ettiklerini söyledi.

Bunun yanında 149 ülkeye gönül köprüsü oluşturduklarını belirten Turan, "Kalplerimizi ve imkanlarımızı dünyanın dört bir yanındaki mağdurlarla paylaşıyoruz. Bu program da çok emek verilen, gayret edilen, yavrularımıza yakışacak bir programın icrası. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Sosyal hayattaki başarıları da geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı da "Hayata Köprü Sanat" projesinin, korunma altındaki çocukların sanatın eğitici ve iyileştirici gücünden yararlandırılmaları amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Projenin ilk aşamasında çocuklarla değerler eğitimi, çocuk edebiyatı, milli ve manevi değerler ve anlatı sanatı üzerine çalışmalar yapıldığını belirten Kazancı, şöyle devam etti:

"Korunma altındaki çocuklarımızın eğitim hayatlarını her aşamada desteklerken bununla da kalmıyor gençlerimizin gelecek kaygısı yaşamamaları için onların çok yönlü gelişimlerini sağlıyoruz. Onların sevinçleri bizlerin sevinçleri olduğu için başarıları da bizleri çok mutlu etmektedir. Yalnızca eğitim alanında değil, sosyal hayattaki başarıları da geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Yapılan bu tür sosyal etkinlikler sizleri risklerden koruyarak olumlu yaşam deneyimleri kazanmanıza katkı sunacaktır."

Proje kapsamında, Çocuk Evleri'ndeki çocukların rol aldığı, Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Mevlam Görelim Neyler" adlı tiyatro gösterisi sunuldu.

Daha sonra çocukların çizdiği resimler, taşları kullanarak yaptığı tablolar ve keçeden yapılan ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı.