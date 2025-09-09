TDV, Seçmeli Kur'an Dersi Alan Öğrencilere Kur'an Hediye Edecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında bu yıl da seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an hediye edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yürütülen proje, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edecek.

Projeyle Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatına uygulayan nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

50 bin öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edilecek

Bu kapsamda ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden yaklaşık 50 bin öğrenciye Kur'an hediye edilecek.

Projeye ilişkin talepler, 31 Ekim'e kadar "https://tdv.org/tr-TR/dersimiseciyorum-basvuruformu" web adresinden alınacak.

Hayırseverler, öğrencilere Kur'an-ı Kerim ulaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek 200 lira bağış yapabilecek.

Ayrıca, "https://bagis.tdv.org/" üzerinden il ve ilçe müftülüklerinden veya TDV mobil uygulaması aracılığıyla da projeye katkı sağlanabilecek.