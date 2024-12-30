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TDV Ordu Şubesi'nden 22 Kadın Afet Bölgesinde Manevi Destek Verecek

TDV Ordu Şubesi'nden 22 Kadın Afet Bölgesinde Manevi Destek Verecek
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Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi, arama kurtarma ekibine dahil olan 22 gönüllü kadının afet bölgelerinde manevi destek sunacağını açıkladı. İl Müftüsü, kadın görevlilerin profesyonel bir ekip olarak hazırlanacağını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 gönüllü kadın afet bölgelerinde manevi destek verecek.

Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, müftülüğün bahçesinde TDV'nin Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 kişilik ekibi tanıttı.

Çiçek, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi bünyesinde daha önce kurulan arama kurtarma ekibinin 30 erkekten oluştuğunu, bu ekibe şimdi 22 gönüllü kadının dahil olduğunu söyledi.

Kadınlardan oluşan ekibin afetzedelere manevi destek sunacağını ifade eden Çiçek, "Kadınlardan oluşan bu ekibimiz eğitimlere başladı. Kadın görevlileri profesyonel bir ekip olarak hazırlamayı planlıyoruz. Kadın ekibimizi de akredite edebilirsek inşallah daha güzel işler çıkartacağız." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Hacer Cinsoy ise tedbir ve eğitimi önceden alarak olası afetlerin ardından insanların yanında olabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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