TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak - Haberler

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TDV'nin "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da açılacak

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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TDV'nin 'Uluslararası Çizgilerle Ramazan' sergisi 18 Nisan'da açılacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Uluslararası 117 sanatçının 305 eserle katkı sağladığı sergide, 50 eser yer alacak.

TDV, 2019'da Yemen'de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi de düzenlemişti.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Mayıs, Zekat, Nisan, Güncel, Haberler

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