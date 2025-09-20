TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesi 500 Bin Kitap Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kitap Olsun" projesi kapsamında şimdiye kadar yurt genelinde 500 bine yakın kitap dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, 2022'den bu yana üniversitelere, Kur'an kurslarına, ihtiyaç duyulan kütüphanelere, dezavantajlı gruplara, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışanlara, araştırmacılara ve sivil toplum kuruluşlarına kitap ulaştırıyor.

Dağıtılan eserler arasında herkesin faydalanabileceği çeşitli kategorilerde, çok sayıda kitap setleri bulunuyor.

Proje, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların bilgiye kolay erişimini sağlamak, insanlara okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuru nitelikli içeriklerle buluşturmak amacıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 73 ilde 261 kütüphane zenginleştirilirken, bu kütüphanelerde 35 okul öncesi, 29 ilkokul, 67 ortaokul, 87 lise ve 43 yetişkin kitaplığı kuruldu.

Proje çerçevesinde 5 bin 496 kuruluşa 448 bin 763 kitap ulaştırılırken, 50 bini aşkın öğrenciye de eğitim seviyelerine uygun kitaplar hediye edildi.

Vakıf, bu yılın sonuna kadar 200 yeni kütüphane ile öğrencilere 50 bin kitap ulaştırmayı hedefliyor.