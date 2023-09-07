TDV'nin Gazze'deki Çocuklara Yardım Projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından finanse edilen kırtasiye malzemesi ve okul üniformaları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Okula dönüş projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, kırtasiye ve okul üniformasının yer aldığı okul çantaları dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından finanse edilen kırtasiye malzemesi ve okul üniformaları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

"Okula dönüş projesi" temasıyla düzenlenen faaliyette, kırtasiye ve okul üniformasının yer aldığı okul çantalarının dağıtımı sivil toplum kuruluşu Selam Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Dernek Müdürü Ömer Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle öğrencilere kıyafet projesi kapsamında kırtasiye malzemesi, çanta ve okul üniforması dağıtıldı." dedi.

Said, proje kapsamında yardımların Eğitim Bakanlığıyla koordineli şekilde Gazze Şeridi'ndeki 5 ilde bini aşkın yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu yardımların Filistin halkının kararlı duruşunu destekleyeceğini belirten Said, Türk halkı ve hükümeti ile TDV'nin asil konumlarından övgüyle söz etti.

Derneğin Yönetim Komitesi Başkanı Yakub Süleyman ise, "TDV, başta Gazze Şeridi olmak üzere dünyanın her yerindeki yetim ve yoksul öğrencilere yardım elini uzatıyor, destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Süleyman, Selam Derneği'nin, bu sene Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere destek olmak amacıyla, kurban eti ve mali destek de dahil olmak üzere TDV'nin finanse ettiği projeleri hayata geçirdiğini aktardı.

TDV'nin, eğitim başta olmak üzere destek vermekten çekinmediğini kaydeden Süleyman, Türk halkının, hükümetinin ve kurumlarının, Filistinlilerin kararlılığını desteklemedeki rolünü takdir etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.