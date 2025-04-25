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TDV, Nijerya'daki Yetimlere Yardım Ulaştırdı

TDV, Nijerya'daki Yetimlere Yardım Ulaştırdı
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Türkiye Diyanet Vakfı, 'Yetim Himaye Projesi' kapsamında Nijerya'daki yetimlere aylık nakdi yardım ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. TDV, yardımlarla yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yetim Himaye Projesi" kapsamında Nijerya'daki yetimlere aylık nakdi yardım ulaştırdı.

Yardımlar kapsamında, ülkenin başkenti Abuja ve Nasarawa eyaletindeki yetimlere aylık nakdi desteğin yanı sıra kırtasiye malzemeleri de dağıtıldı.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen yardımların Nijerya'daki yetimlere umut olduğunu belirtti.

Türkiye'deki hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Nijerya'daki yetimlerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Ortaç, "TDV olarak dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahibi çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Nijerya'daki yetim çocuklara hem maddi hem de manevi destek sağlamak bizim için büyük bir sorumluluktur." dedi.

Ortaç, yetim çocukların yüzünü güldüren yardım faaliyetlerinin bölgedeki aileler tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

TDV, Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde eğitim, sağlık, gıda ve barınma alanlarında yürüttüğü projelerle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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