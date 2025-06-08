TDV, Nijerya'da 51 Bin Hisse Kurban Etini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyor

TDV, Nijerya'da 51 Bin Hisse Kurban Etini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyor
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Türkiye Diyanet Vakfı, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyası kapsamında Nijerya'da 51 bin 450 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. TDV temsilcisi Eniç, bu organizasyonun kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Nijerya'da 51 bin 450 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf gönüllüleri ve yerel görevlilerle birlikte başkent Abuja'nın, Bauchi, Gombe, Sokoto, Kano ve İbadan eyaletlerinde kurban kesimlerinin yapıldığını belirtti.

Eniç, toplamda 51 bin 450 hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını ifade etti.

Kurban organizasyonunun, Türkiye'den bağışta bulunan vatandaşların emanetini Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Eniç, "Bu organizasyonla hem kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz hem de mazlum ve mağdur coğrafyalarda dayanışma ruhunu yaşatıyoruz." dedi.

TDV, 2025 kurban organizasyonu kapsamında Afrika başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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