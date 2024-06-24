TDV Nijer'de 6 Bin Kişiye Su Kuyusu Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Nijer'de 6 bin kişiye hizmet verecek su kuyusunun açılışı yapıldı.

TDV, "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında Maradi şehrinde suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

Başkent Niamey'e 800 kilometre uzaklıktaki Maradi'de açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmeler, 6 bin kişiye hizmet verecek.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, AA muhabirine, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmelerin bölge halkının istifadesine sunulduğunu söyledi.

Kuyu derinliğinin 80 metre olduğunu, suyun yüzeye elektrik panelleriyle çıkarıldığını aktaran Özkan, inşa edilen yerde vatandaşların suya kolaylıkla ulaşılabilmesi için 12 çeşme ve 6 güneş paneli yapıldığını belirtti.

Özkan, çeşmenin yanında 10 tonluk su deposu bulunduğunu, hayvanların yararlanabileceği yalak ile su giderinin de yapıldığını kaydederek, uzun yıllar hizmet verecek kuyu için hayırseverlere teşekkür etti.