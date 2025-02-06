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TDV Mensuplarından Deprem Şehitleri Anısına Fidan Dikimi

TDV Mensuplarından Deprem Şehitleri Anısına Fidan Dikimi
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş depremleri sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Ankara'da fidan dikti. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve deprem şehitleri için dualar edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde TDV burslusu öğrencilerin ve vakıf görevlilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Depremde hayatını kaybedenler için okunan duaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan TDV burslusu Pakistanlı öğrenci Muhammed Sarfaraz, "Bugün, 6 Şubat depreminde kaybettiklerimiz için buradayız. O acıyı hala hissediyoruz, onları sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbekistanlı öğrenci Aiubkhon Anaskhon Ugli Gieskhonov da 6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin anısına fidan dikmeye geldiklerini belirterek, "Depremin yıl dönümünde bir kez daha hatırlıyoruz ki doğal afetler karşısında dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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