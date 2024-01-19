TDV, lisans ve lisansüstü öğrenciler için 'Sivil Toplum Okulu' projesi başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), lisans, lisansüstü öğrenciler ve yeni mezunlar için "Sivil Toplum Okulu" projesi başlattı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki deneyim sağlamak amacıyla başlatılan proje kapmasında eğitim alan öğrenciler, vakıf bünyesinde yürütülen çalışmalara da katılma imkanına sahip olacak.

Proje ile öğrencilere sivil toplum kuruluşu çalışmalarında uzmanlaşmaları için bir dizi eğitim programı ve mesleki deneyim imkanı sunulacak.

Eğitim programı hafta içi ve yarı zamanlı olacak şekilde 12 ay sürecek.

Kişisel Gelişim Eğitim Programı, Mesleki ve Teknik Eğitim Programı, Bölge Uzmanlığı Eğitim Programı ve Mesleki Deneyim Eğitim Programı başlıkları altında 4 ana eğitim programından oluşan projeye başvurular, 29 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Ankara'da, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Sivil Toplum Okulu projesine başvurular, "tdv.org/tr-TR/stkokulu-basvuru" internet adresinden alınacak.