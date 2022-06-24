TDV kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek - Haberler

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TDV kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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TDV kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "1 Kurban 1 Kur'an" projesi kapsamında, kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "1 Kurban 1 Kur'an" projesi kapsamında, kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek.

TDV'den yapılan açıklamada, 8 dilde basımı yapılan meallerin, Kur'an-ı Kerim'e ulaşmakta güçlük çekenlere ulaştırılacağı belirtildi.

Hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet adresinden kurban bağışı haricinde 50 lira vererek ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edebileceği ifade edildi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i Türkiye'deki okul, yurt, hastane, cezaevlerinin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde de Müslümanlara ulaştırdıklarını aktardı.

İslam dünyasında Kur'an farkındalığını yaygınlaştırmak istediklerini açıklayan Turan, "Yeryüzünde hidayet rehberi Kur'an'ımızın ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın hedefiyle hareket ediyoruz. Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışında bastırdığımız 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim'i Türkiye ile 81 ülkede ihtiyaç sahiplerine hediye ederek yaşantılarını Kur'an eksenli şekillendirmelerine yardımcı olduk." bilgisini verdi.

Turan, 36 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim meali bastırdıklarını bildirerek "Yurt içinden ve yurt dışından yerel dil ve lehçelerde gelen meal taleplerini de değerlendiriyoruz. Mazlum ve mağdur kardeşlerimize hayırseverlerimizin desteğiyle bu konuda destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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