TDV Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi tarafından yaz okulu başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik bu yıl 11'incisi düzenlenen yaz okulu programı başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 1-12 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün devam edecek yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim, din ve hayat dersleri verilecek.

Öğrenciler, ayrıca bilimden sanata, iletişimden değerler eğitimine, psikolojiden doğaya, müzikten sağlığa, sinemadan spora kadar çeşitli alanlarda söyleşiler, atölye çalışmaları, ödüllü yarışmalar ve etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaz okulunun her yıl gerçekleştirildiğini anımsattı.

Turan, "Bu yıl 11'incisi düzenlenen yaz okulumuz 1 Temmuz itibarıyla Ankara'da başladı. Yaz okulu kapsamında öğrenciler için dolu dolu bir program içeriği hazırlandı. 100'e yakın ortaokul ve lise öğrencimiz, eğitmenlerimizin gözetiminde hazırlanan eğitim ve etkinliklerden istifade edecek. Eğitimler ve sosyal faaliyetlerle çocuklarımız hem öğrenecek hem de eğlenecek." ifadelerini kullandı.

İki hafta sürecek eğitim programı, sertifika töreni ve kapanış töreninin ardından sona erecek.

Lise öğrencilerinin faydalanacağı TDV KAGEM Lise Yaz Okulu Programı ise 22 Temmuz Pazartesi başlayacak.