Haberler

TDV'den 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' Temalı Hikaye Yarışması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' temalı hikaye yarışması düzenliyor. Başvurular 7 Kasım'a kadar alınacak, ödül töreni ise 5 Aralık'ta gerçekleşecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında "Zamansız Rehber: Onun İzinde" temalı hikaye yarışması düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca düzenlenecek yarışma sayesinde Hz. Muhammed'e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın hikayeler aracılığıyla okuyucuya aktarılması amaçlanıyor.

Başvurular 7 Kasım'a kadar "yarisma.ilksay@tdv.org" adresinden yapılabilecek. Yarışmaya, 18 yaş üstü ve Türkçe yazabilen herkes katılabilecek.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.

Sonuçlar 5 Aralık'ta açıklanacak, ödül töreni ise ilerleyen tarihte düzenlenecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere "https://tdv.org/tr-TR/ilksay/zamansiz-rehber-onun-izinde/" web adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.