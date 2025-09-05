TDV'den 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' Temalı Hikaye Yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında "Zamansız Rehber: Onun İzinde" temalı hikaye yarışması düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca düzenlenecek yarışma sayesinde Hz. Muhammed'e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın hikayeler aracılığıyla okuyucuya aktarılması amaçlanıyor.

Başvurular 7 Kasım'a kadar "yarisma.ilksay@tdv.org" adresinden yapılabilecek. Yarışmaya, 18 yaş üstü ve Türkçe yazabilen herkes katılabilecek.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.

Sonuçlar 5 Aralık'ta açıklanacak, ödül töreni ise ilerleyen tarihte düzenlenecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere "https://tdv.org/tr-TR/ilksay/zamansiz-rehber-onun-izinde/" web adresinden ulaşılabiliyor.