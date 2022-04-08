TDV'den Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü'ye ziyaret

PUNOM Ramazan yardımları kapsamında Kamboçya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü'yü ziyaret etti.

Kamboçya'da ramazan dolayısıyla devam eden yardım çalışmalarına katılan vakfın eğitim uzmanı Yahya Uyar ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan, çalışmaları hakkında Büyükelçi Ünlü'ye bilgi verdi.

Uyar, Kamboçya programı kapsamında birkaç kente gideceklerini belirterek, "Çalışmalarımıza başkent ile başladık. Burada Müslüman aileleri ziyaret ettik. Onlarla sohbet ettik. Neler yaptığımızı anlattık. Düzenlenen programla 200 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk." dedi.

Kamboçya'da çalışmalarına devam edeceklerini belirten Uyar, "Yoksul ailelere Türk kardeşlerinin onlarla olduğunu göstermek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ünlü de TDV'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Yaptıklarınız hem bizim hem de Kamboçyalılar için çok kıymetli. 'Buralara kadar geldik ama iyi mi ettik kötü mü ettik' demeyin. Gerçekten arkada çok güzel izler bırakıyorsunuz. Bu yapılanlar hep hatırlanıyor, güzel izler bırakıyor. Sağ olun." diye konuştu.