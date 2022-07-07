TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret Kurban yardımları kapsamında Nijerya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti. Kurban yardımları kapsamında Nijerya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti. Nijerya'da yardım çalışmalarına katılan TDV Nijerya Kurban Organizasyonu sorumlusu Ahmet Hamdi Yemenoğlu, çalışmalar hakkında Büyükelçi Bayraktar'a bilgi verdi. Yemenoğlu, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra Kano ve Lagos şehirlerinde yardım çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türk hayırseverlerin bize verdiği emanetleri, Nijeryalı Müslüman kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi. Büyükelçi Bayraktar da TDV'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak, Afrika'da ihtiyaç sahibi çok kişi bulunduğunu ve TDV'nin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirtti. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Türkiye Kurban Güncel Haberler

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