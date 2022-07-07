TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret

AA - Adam Abu - Güncel
TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret

Kurban yardımları kapsamında Nijerya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti.

Kurban yardımları kapsamında Nijerya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti.

Nijerya'da yardım çalışmalarına katılan TDV Nijerya Kurban Organizasyonu sorumlusu Ahmet Hamdi Yemenoğlu, çalışmalar hakkında Büyükelçi Bayraktar'a bilgi verdi.

Yemenoğlu, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra Kano ve Lagos şehirlerinde yardım çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türk hayırseverlerin bize verdiği emanetleri, Nijeryalı Müslüman kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Büyükelçi Bayraktar da TDV'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak, Afrika'da ihtiyaç sahibi çok kişi bulunduğunu ve TDV'nin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Türkiye Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title