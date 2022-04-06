TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı - Haberler

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TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı

AA - Adam Abu - Güncel
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TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen Ganalı öğrencilere mülakat yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen Ganalı öğrencilere mülakat yaptı.

TDV Akra Din Hizmetleri Müşaviri Süleyman Kısaoğlu'nun başkanlığında Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen uluslararası öğrenci mülakatlarına 60 öğrenci katıldı.

TDV Akademik ve Kültürel Faaliyetler Uzmanı Ali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede genelinde Türkiye'de okumak isteyen 150 Ganalı öğrencinin başvuru yaptığını ancak puanlarına göre sadece 60'nın mülakata çağrıldığını belirtti.

Güner, gelen öğrencilere önce görsel yetenek sınavları, daha sonra mülakat yapıldığını ifade etti.

Mülakatta başarılı olan öğrencilerin Konya, Kayseri, Sivas, Bursa, Ankara ve İstanbul'da bulunan imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim göreceğini aktaran Güner, "Mezun olan öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde burada din eğitime katkı sağlayacaklar." dedi.

TDV'nin bursuyla şimdiye kadar 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü.

TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı

TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı

TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı

TDV'den Gana'da uluslararası öğrenci mülakatı

AA / Adam Abu - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, İmam Hatip, Türkiye, Gana, Güncel, Haberler

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