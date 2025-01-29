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TDV, Burslu Öğrencilere Yarıyıl Kampı Düzenliyor

TDV, Burslu Öğrencilere Yarıyıl Kampı Düzenliyor
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Türkiye Diyanet Vakfı, burslu öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için yarıyıl kampı düzenliyor. 1774 öğrenci, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilecek kamplara katılacak.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) burslu öğrencilere yönelik düzenlenen 2025 yarıyıl kampı sürüyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından burs verilen öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yarıyıl kampları düzenleniyor.

Bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören 1774 öğrencinin katılacağı belirtilen yarıyıl kampları, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere 12 ilde 21 merkezde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere de kapılarını açan yarıyıl kampları, öğrencilerin kaynaşmasına ve kültürel paylaşımda bulunmasına olanak sağlıyor.

İlahiyat Akademi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi kapsamında destek alan lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kamplarda, uzman eğitimciler eşliğinde eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve geleneksel el sanatları etkinlikleri sunuluyor.

18 Ocak'ta başlayan, çevrim içi ve yüz yüze gerçekleşen 3 temalı eğitim kampları 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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