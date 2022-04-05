TDV Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin sahur ve iftarına AŞ kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDV Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin sahur ve iftarına AŞ kattı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan kolisi yardımı kapsamında Batı Afrika ülkesi Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan kolisi yardımı kapsamında Batı Afrika ülkesi Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Açlık ve yokluğun vatandaşları derinden etkilediği ülkede, TDV yardımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İçinde un, yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu koliler, ülkenin çeşitli bölgelerindeki okulların bahçelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardımlarla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına da şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye edildi.

TDV üyeleri kırsal bölgede de 15 adaklık büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağladı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, 82 ülkede Ramazan faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

TDV Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin sahur ve iftarına AŞ kattı

TDV Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin sahur ve iftarına AŞ kattı

TDV Benin'de 1500 ihtiyaç sahibinin sahur ve iftarına AŞ kattı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Batı Afrika, Pirinç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title