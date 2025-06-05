TDV, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu İçin Hazırlıklarını Tamamladı

TDV, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Van'da bağışlanan 6 bin 300 hisse ile yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek. Ekibin detaylı hazırlıkları ve kesim alanlarının kontrolü yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayarak, Van'da bağışlanan 6 bin 300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek.

Ankara'dan Van'a gelen 9 kişilik ekip, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkları, kesim alanlarını ve soğuk hava depolarını kontrol etti.

Kurban kesiminin yapılacağı tesislerde hazırlıklarını tamamlayan TDV ekipleri, Kurban Bayramı süresince 6 bin 300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek.

TDV Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Türker, AA muhabirine, vatandaşlara ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacaklarını söyledi.

Ülke genelinde 6 ilde kesimlerin gerçekleşeceğini belirten Türker, şunları kaydetti:

"Tüm ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İllerimizde hayvanların İslami usullere uygun olup olmadığını ve elektronik cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bağışlar bayramın birinci gününe kadar sürebilir. Bağışçılarımızın teveccühüne göre bu sayı artabilir. Filistin hassasiyeti de var. Filistin, Afrika ve yurt içi olarak organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Van'da 3 yerde kesim yapılacağını ifade eden Türker, "Yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesmeyi hedefliyoruz. Bağışların durumuna göre sayı değişebilir. 9 kişilik bir ekiple geldik, şube temsilcilerimiz ve gönüllülerimiz de bize sahada destek olacaklar." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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