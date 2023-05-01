TDT ve TÜRKPA, Özbekistan'daki referandumu standartlara uygun olarak değerlendirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) referandum gözlem misyonları, Özbekistan'da dün düzenlenen anayasa değişikliği ile ilgili referandumu "ulusal mevzuat ve uluslararası normlara uygun" olarak değerlendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) referandum gözlem misyonları, Özbekistan'da dün düzenlenen anayasa değişikliği ile ilgili referandumu "ulusal mevzuat ve uluslararası normlara uygun" olarak değerlendirdi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığındaki gözlem misyonu, referandum değerlendirmesi için başkent Taşkent'te basın toplantısı düzenledi.

Kocaman, gözlem misyonunun 28 Nisan'dan itibaren ülkedeki faaliyetine başladığını kaydederek, referandum günü de Taşkent'teki 25 sandıkta oy verme işlemini gözlemlediklerini ve referandum mevzuatı ile ilgili herhangi bir ihlale rastlamadıklarını bildirdi.

Kocaman, referandumun önemli bir usulsüzlük olmaksızın profesyonel şekilde organize edildiğini ve gerçekleştirildiğini ve oy kullanma ve sayım süreçlerinin şeffaf bir şekilde yapıldığını gözlemlediklerini kaydederek, vatandaşların oylarını serbestçe kullanmalarında herhangi bir engelin tespit edilmediğini vurguladı.

Referandumun sonuçlarını etkileyecek ciddi teknik sorunların ortaya çıkmadığını ve sandıklardaki oy sayım sürecinin de ulusal mevzuatlara göre gerçekleştirildiğini gözlemlediklerini aktaran Kocaman, gözlem heyetinin referandumun hem uluslararası normlara hem de ulusal yasalara uygun olarak yapıldığını müşahede ettiklerini sözlerine ekledi.

TÜRKPA referandum gözlem misyonu

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker başkanlığındaki TÜRKPA referandum gözlem misyonu da ülkedeki anayasa değişikliğine ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKPA referandum gözlem misyonu olarak dün Taşkent'teki oy kullanma merkezlerini ziyaret ederek oy verme işlemini, sandıkların açılmasından oyların sayılmasına kadar olan tüm süreci gözlemlediklerini bildiren Şeker, misyonun, Merkez Seçim Komisyonu'nun alt düzey komisyonların eğitimi, hazırlık sürecinin açıklığı ve şeffaflığının sağlanması konusundaki çalışmalarını olumlu değerlendirdiğini aktardı.

Şeker, misyonun referandum yönetim birimleri tarafından engelli seçmenlerin engelsiz ve bağımsız erişiminin sağlanması konusunda alınan tedbirleri takdirle karşıladığını, referandum için 383 uluslararası gözlemcinin akredite edildiğini ve bu kapsamda gözlem misyonunun Özbekistan'daki referandumun uluslararası gözlemi için sağlanan yasal ve lojistik koşulları takdirle karşıladığını anlattı.

Şeker, "Misyon, 30 Nisan 2023 tarihinde yapılan anayasa değişikliği referandumunun Özbekistan Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı." ifadesini kullandı.