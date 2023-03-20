TDT ve TÜRKPA gözlemcileri, Kazakistan'daki seçimleri 'açık ve meşru' olarak değerlendirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) seçim gözlem misyonları, Kazakistan'da 19 Mart'ta gerçekleşen erken meclis ve yerel meclis seçimlerine ilişkin "açık ve meşru" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) seçim gözlem misyonları, Kazakistan'da 19 Mart'ta gerçekleşen erken meclis ve yerel meclis seçimlerine ilişkin "açık ve meşru" değerlendirmesinde bulundu.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov başkanlığındaki TDT seçim gözlem misyonu, seçim değerlendirmesi için başkent Astana'da basın toplantısı düzenledi.

Jafarov, seçim günü Astana'daki 32 seçim sandığında oy verme işlemini gözlemlediklerini ve seçim mevzuatının herhangi bir ihlaline rastlamadıklarını bildirdi.

Seçimlerde halkın özgür iradesini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret eden Jafarov, "Misyonumuz, seçimlerin meşruiyetini ve şeffaflığını pekiştiren ulusal ve uluslararası gözlemcilerin katılımına tanık olmuştur." dedi.

Jafarov, misyon olarak Astana'daki 373 numaralı sandıkta oy sayım sürecine de katıldıklarını belirterek, "Oyların sayımı ulusal seçim mevzuatına uygun olarak zamanında yapılmıştır. Ayrıca misyonumuz, dışarıdan herhangi birinin seçmenleri nasıl oy kullanacakları konusunda etkileme girişiminde bulunmadığını gözlemledi." ifadelerini kullandı.

Engelli seçmenler için uygun koşulların sağlandığına dikkati çeken Jafarov, "Görme engelli seçmenler için Braille alfabesi şablonları ve sandık başında oy kullanamayanlar için seyyar sandıklar da mevcuttu." dedi.

Jafarov, seçimlerin ülke medyasında geniş yer bulmasını seçim sürecinin meşruiyetine ve şeffaflığına katkı sağlayan önemli bir unsur olarak kaydettiklerini dile getirerek, "TDT Seçim Gözlem Misyonu seçimlerin açık, şeffaf ve rekabetçi olduğunu ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası kabul görmüş seçim standartlarına uygun olduğunu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir"

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker başkanlığındaki TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu da seçime ilişin değerlendirmelerini ulusal ve uluslararası basın mensuplarıyla paylaştı.

Şeker, söz konusu seçimlerin ülkedeki yeni seçim sistemi çerçevesinde düzenlenmesiyle öne çıktığına işaret ederek, "Erken parlamento seçimleri, yasama reformları zemininde gerçekleşmiştir." dedi.

Geçen yıl yapılan anayasa referandumuyla meclis üyelerinin seçiminde karma sistemin uygulanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Şeker, "Bu değişikliklere göre, Meclisin 98 üyesinden 69'u siyasi partilerden parti listelerine dayanarak ülke çapında tek bir seçim bölgesinden nispi temsil sistemi tarafından seçilirken, Meclisin 29 üyesi de tek görevli bölgesel seçim bölgeleri aracılığıyla seçilmiştir." şeklinde konuştu.

Şeker, TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu olarak seçim günü Astana ve Almatı'daki bir dizi oy kullanma merkezini ziyaret ettiklerini ve sandıkların açılmasından oyların sayılmasına kadar tüm aşamalarda oy kullanma sürecini gözlemlediklerini bildirdi.

Misyonun kadınların, gençlerin ve engelli kişilerin temsiline yönelik yeni düzenleme ile kadınların seçim sürecine ve ülkenin siyasi yaşamına geniş katılım sağladıklarını tespit ettiklerini belirten Şeker, "Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu, Kazakistan'da 19 Mart 2023 tarihinde yapılan erken parlamento seçimlerinin ulusal mevzuat ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak yapıldığı sonucuna varmıştır." değerlendirmesinde bulundu.