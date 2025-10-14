TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni Değerlendirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın diplomatik çabalarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni memnuniyetle karşıladığını belirterek, ateşkesin Gazze'de yaşanan husumet ve acıların kalıcı olarak sona ermesine ve insani yardımların Gazze'ye derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına vesile olmasını temenni etti.

Ömüraliyev, Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın diplomatik çabalarıyla sağlanan ateşkesin ardından dünya liderlerinin katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni memnuniyetle karşıladığını aktaran Ömüraliyev, "Bu ateşkesin, Gazze'de yaşanan husumet ve acıların kalıcı olarak sona ermesine ve insani yardımların Gazze'ye derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömüraliyev, bu değerli fırsatın ilerleyen dönemde Filistinliler ve İsraillilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi için taraflarca değerlendirilebilmesini içtenlikle ümit ettiğini kaydetti.