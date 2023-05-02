TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, İstanbul Güvenlik Forumu'nda konuştu Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İstanbul Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Tarihte ilk defa Türk devletleri tek bir vücut gibi hareket etmektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İstanbul Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Tarihte ilk defa Türk devletleri tek bir vücut gibi hareket etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Conrad Otel'de yapılan İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) kapsamında, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Orta Asya'nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

TDT'nin Türk dünyasını yakınlaştırmak için 20'den fazla alanda faaliyet gösteren, giderek tanınan ve saygı duyulan uluslararası bir kuruluş olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, üye ve gözlemci statüsündeki devletlerin siyasi, ekonomik ve jeopolitik hedeflerine değindi.

Ömüraliyev, "kardeş" ülkeler arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini ve güçlendiğini dile getirerek, "Tarihte ilk defa Türk devletleri tek bir vücut gibi hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Dünyada ve Türk dünyasında yeni zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Ömüraliyev, çok kutupluluğun Türk dünyası bölgesinde büyük güçler arasındaki rekabetin şiddetlenmesine, öngörülebilirliğin azalmasına, güven ortamının bozulmasına ve çatışma riskinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Ömüraliyev, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek Türk dünyasının savaş bölgesine yakınlığı itibarıyla bundan etkilendiğini ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan askeri sorunlar nedeniyle de "kronik risk" altında olduğunu dile getirdi.

Bugün dünyanın gıda ve su krizi, açlık, enerji fiyatlarındaki artış, küresel ısınma, kitlesel göçler, sosyal eşitsizlik ve ayrımcılık gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek zorluklarla karşılaştığını belirten Ömüraliyev, bu zorluklara karşı Türk devletlerinin işbirliğini ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Ömüraliyev, Avrupa ile Asya arasında kapsamlı ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, Avrasya coğrafyasının, büyük güçlerin rekabet ettiği bir bölge olmaması ve Afganistan gibi ülkelerden dünyaya yayılabilecek terör ve göç gibi sorunları çözmek için güçlü bir "Türk jeopolitiğine" ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türk devletlerinin işbirliği Avrasya'da barış, huzur ve kalkınma için önemli

TDT'nin bu "boşluğu dolduracağını" vurgulayan Ömüraliyev, "21. yüzyılda yeniden çok kutuplu bir nitelik kazanan dünyada, Türk devletleri arasında kurulan güçlü işbirliği Avrasya bölgesinde barış, huzur ve kalkınma açısından büyük değer taşımaktadır." şeklinde konuştu.

2. Karabağ zaferi ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki dayanışmaya da değinen Genel Sekreter Ömüraliyev, "Türk devletlerinin yalnız olmadığı, birlikte daha güçlü oldukları, birbirlerinin sorunlarına kayıtsız kalamayacakları ve ortak duruş sergileme konusunda önemli bir irade oluştuğu bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

TDT ülkelerinin, yakın çevresindeki güvenlik ve istikrarı etkileyen bölgesel gelişmelere karşı ortak tavır aldığını vurgulayan Ömüraliyev, artık ikili ilişkilerinde "kardeşlik" ruhunu öne çıkardığını aktardı.