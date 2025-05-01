TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım TEKNOFEST KKTC'de konuştu Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TEKNOFEST'in bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, "Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için buradalar." dedi.

Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te konuştu.

TEKNOFEST'in bir başarı öyküsü olduğunu söyleyen Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde kurulan TEKNOFEST'in, teknolojide, savunmada gelişmiş, böbürlenen devletlere verilen bir cevap olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Bugün TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesinin anlamı şudur: Kıbrıs Türk'ünün, Türk'ün amacı kimseyi korkutmak değildir. Amacı şudur, herkese de kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektir." diye konuştu.

Katılımcıların, iki gün boyunca teknoloji, sanayi ve yapay zekayla ilgili birçok yenilikleri görme fırsatı yakalayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için buradalar. Son zamanlarda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerimize karşı haksız ithamlara en güzel cevabı, burada, TEKNOFEST'te, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havaalanı'ndan veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 25 yıl içinde Türkiye'nin her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini anlatan Yıldırım, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişiminin tüm dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.

Yıldırım, "Hiç kimse bu gelişmeleri, bu ilerlemeyi kendine tehdit olarak algılamasın, ama bilsin ki Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Kıbrıs'ta o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk Devletleri ile el ele, omuz omuza, daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna rağmen, ambargosuna rağmen ilerlemelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.