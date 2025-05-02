TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek, KKTC'nin TDT'deki katılımını artırma arzusunu dile getirdi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.
Yıldırım paylaşımında, "KKTC'nin, TDT'de gözlemci üye sıfatıyla kültürel, sanat, eğitim, teknolojik faaliyetlere daha fazla katılması konusunda üye devletlerce teşvik edilmesi arzusundayız." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel