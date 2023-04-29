TDS'den 'Şehir Hatları vapurlarında düdük eylemi sürecek' açıklaması Açıklaması

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Başkanı İrfan Mete, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Şehir Hatları AŞ'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varmadıkları için başlattıkları düdük çalma eylemlerini 1 Mayıs'tan itibaren artıracaklarını söyledi.

Sendikanın Üsküdar Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Mete, İBB ve Şehir Hatları'nda çalışan 1000 üyeleri için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 15 Mart'ta başladığını belirterek, yaptıkları 5 ayrı oturumda anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaşam maliyetinin yaklaşık 27 bin 596 lira olduğunu söylediğini ancak sözleşme masasında açlık sınırında rakamlar teklif edildiğini ifade eden Mete, yaptıkları eylemin hiçbir siyasi amacı olmadığını anlattı.

Mete, bağlı bulundukları Türk-İş'in Mart 2023 için yoksulluk sınırını 31 bin 241 lira olarak açıkladığını hatırlatarak, "Görüşmelerde bize sunulan teklifler, beklentilerimizi karşılamaktan uzak kalıyor. İBB aynı tutum ve teklifte devam ederse, 1 Mayıs itibarıyla düdük eylemlerimizi her gün gerçekleştireceğiz ve eylemlerimiz sesimiz duyulana kadar artarak devam edecek. Bu süreçte yapılan eylemlerden dolayı üyelerimize herhangi bir baskı uygulanırsa bizim de eylemlerimiz sertleşecektir. Üyelerimiz hiçbir zaman yalnız değildir." diye konuştu.

Mete, üyeleri için geçinebilecekleri ücretler istediklerini anlatarak, talepleri karşılana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye Denizciler Sendikası, İBB Şehir Hatları AŞ ile süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine İstanbul Boğazında vapurlardan bir dakikalık düdük çalma eylemi başlatmıştı.