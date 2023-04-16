TDP Kurucular Kurulu Üyesi Cahit Celayir partisinden istifa etti Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kurucular Kurulu Üyesi Cahit Celayir, Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün Millet İttifakı'na destek vermesi nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

TDP Üsküdar İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına, Celayir'in yanı sıra partilerinden istifa ettiği belirtilen Çekmeköy, Pendik ve Üsküdar İlçe başkanlıklarının yönetiminde yer alan bazı üyeler de katıldı.

Celayir, devlet ve millete verdikleri sözler adına bir yol ayrımında bulunduklarını belirterek, "Kurucusu olduğum Türkiye Değişim Partisi 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Bu karar bizi ziyadesiyle rencide etmiştir. Çünkü Millet İttifakı'nın bileşenleri, söylemleri ve düşünceleri bizim inancımıza değerlerimize ve beka anlayışımıza uymadığından 14 Mayıs bizim için bir seçim değil tercihtir." diye konuştu.

"14 Mayıs bizim için çok önemli bir tarih"

Celayir, tercihlerini ABD'nin, FETÖ'nün ve PKK'nın desteğini açıkladığı Millet İttifakı'ndan yana kullanmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(Tercihimizi) Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak isteyenlerden yana kullanmayacağız. Ayakkabılarıyla seccadeye basanlardan yana kullanmayacağız. 14 Mayıs bizim için çok önemli bir tarihtir. Türkiye Yüzyılı'nda, tam bağımsız Türkiye yolunda tercihimizi Ayasofya'da alnını seccadeye koyan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağız. Bu yüzden Türkiye Değişim Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden Çekmeköy, Pendik ve Üsküdar İlçe Başkanlıklarımızla birlikte istifa ediyoruz. Takdir yüce Türk milletinindir."