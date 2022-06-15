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TDP Kayseri İl Başkanlığı görevine Osman Şahan getirildi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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TDP Kayseri İl Başkanlığı görevine Osman Şahan getirildi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kayseri İl Başkanı Ramazan Uç görevini, parti genel merkezi tarafından atanan Osman Şahan'a devretti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kayseri İl Başkanı Ramazan Uç görevini, parti genel merkezi tarafından atanan Osman Şahan'a devretti.

Şahan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kendisini il başkanlığı görevine getiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e ve parti yürütme kuruluna teşekkür ettiğini söyledi.

Ramazan Uç'a şimdiye kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Şahan, "Bu bir bayrak yarışıdır, ülke sevdasıdır. Bayrak, millet ve vatan sevgisiyle çıkılan her yolun kutsal olduğunu düşünüyorum. Seçimlere yaklaşık 1 yıl var. Bu nedenle il ve ilçe yönetimlerimizle gece gündüz demeden çalışacağız." ifadesini kullandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Mustafa Sarıgül Kayseri Güncel Haberler

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