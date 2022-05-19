TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdi Açıklaması - Haberler

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ulusumuz her zaman dimdik ayaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olmaktan dün gurur duyduk, bugün de gurur duyuyoruz." dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a gelen Sarıgül, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta bir kez daha çalışma arkadaşlarıyla Samsun'da bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ulusal laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yine şahlandırmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Samsun'dan seslendiklerini belirten Sarıgül, "Ulusal birlik için görevimizin başındayız. İnançlara saygılı laiklik için, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için, ayrım göstermeden din farkı, dil farkı, ırk farkı ve mezhep farkı, inanç farkı gözetmeden bütün ulusumuzu sevgiyle saygıyla kucaklamaya devam edeceğiz. Ulusumuz her zaman dimdik ayaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olmaktan dün gurur duyduk, bugün de gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.