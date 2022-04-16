TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sarıgül, ilk olarak 9 Nisan'da Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Düziçi Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailesini ziyaret etti.

Sarıgül, baba Adem, şehidin eşi Cennet Avan ve şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Sarıgül, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Sarıgül, TDP Düziçi İlçe Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.