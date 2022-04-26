TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de "genel af" çağrısını yineledi - Haberler

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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de "genel af" çağrısını yineledi

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu.

Sarıgül, Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, "genel af" çağrısını, cezaevindeki mahkumlar ve ailelerinin isteği üzerine yaptığını söyledi. Cezaevlerinin kapasitesinin yeterli gelmediğini ifade eden Sarıgül, "271 bin kapasiteli cezaevlerinde 314 bin kişi bulunuyor. 7 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalınıyor." dedi.

"Genel af" için siyasi partilere de seslenen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün buradan bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum; gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi manevi, psikolojik destek verelim, onlara sahip çıkalım. Osmaniye Cezaevi önünden Türkiye'min vicdanına sesleniyorum. 'Affet Türkiye!' diyorum. Anaların hasretini dindirmek için affet, çocukları sevindirmek için affet, haksızlığa uğramışlar için affet, geçmişi geride bırakmak için affet, dünün yaralarını kapatmak için affet. Toplumsal barış için af çağrısı yapmaya devam edeceğim."

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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