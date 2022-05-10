SARIGÜL: AF SİYASİ DEĞİL VİCDANİ KONUDUR - Haberler

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SARIGÜL: AF SİYASİ DEĞİL VİCDANİ KONUDUR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Af siyasi değil, vicdani bir konudur.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Af siyasi değil, vicdani bir konudur. Yaraları sarmak, gönülleri almak için mutlaka bir af çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Keskin Ceza İnfaz Kurumu önünde ailelerle bir araya gelerek, sohbet etti. Basın açıklaması yapan Sarıgül, "Af konusu siyasi değil, vicdani bir konudur. Yaraları sarmak, gönülleri almak için mutlaka bir af çıkmasını arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şefkatli ve merhametli bir devlettir. Hiçbir siyasi parti gözetmeden bütün yurttaşlarımız af konusunda iş birliği yapmalıyız. Af konusunda el birliği yapmalıyız, Türkiye'mizin arzu ettiği toplumsal barış affını, kardeşlik hukuku affını mutlaka çıkarmalıyız. Cezaevlerinde 275 bin yatak kapasitesi var. Şu anda 325 bin mahkum var dolayısıyla pandemi koşulları münasebetiyle yargılamaların hızlı olduğu, bazı konuların gözden kaçtığı konusunda da gerçekten önemli duyumlar var. Çıkan mahkumlarımıza ekonomik ve psikolojik destek vermeliyiz. Nasıl ki gönlü büyük Türkiye'miz 9 milyon Suriyeliye bakıyorsa 250 bin kader mahkumuna da mutlaka yüreklerimizi, kollarımızı, kalplerimiz, açmalıyız. Onları da topluma kazandırmalıyız. Çağrımız asla siyasi değildir, vicdanidir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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