BALIKESİR - TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz vicdanlı ve merhametli bir partiyiz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıgül, partisinin il teşkilatı binasının açılışı öncesinde gazetecilere gündemi değerlendirdi. Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin Sarıgül, "Oradan o insanlar buraya severek gelmediler. Bir zalimin silah korkusuyla geldiler. Biz insanız ve bizde vicdan var." dedi.

Sarıgül, bu insanları göre göre ölüme atamayacaklarını ifade etti.

Barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını dilinden düşürmeyen Avrupalıların, Türkiye'deki Suriyelilere de bakmakla mükellef olduğunu savunan Sarıgül, "Her zaman barışı konuşuyorsunuz. Kesinlikle kararlıyım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında 28 Avrupa ülkesi nüfuslarına göre eşit oranda bu evlatlarımızı alacaklar. Onların da barış ortamını sağlayacağız. Biz hiçbir zaman 'İktidara geldik, Suriyeliler doğru Suriye'ye gidin' diyerek o insanları silahların gölgesine bırakamayız. Biz vicdanlı ve merhametli bir partiyiz." diye konuştu.

Partisinin il binasının açılışını gerçekleştiren Sarıgül, vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ve ticaret odalarına ziyarette bulundu.