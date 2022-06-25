TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina'da gazetecilere açıklama yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirterek "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosunun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." dedi.

Sarıgül, başkent Atina'da, Yunanistan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Miçotakis'in, ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, anlaşmazlıkların diyalog ve müzakereyle çözülebileceğini dile getirdi.

Sarıgül, Yunanistan'ın silahlanmaya harcadığı paraya dikkati çekerek silaha bu kadar bütçe ayırmalarının gereksiz olduğunu vurguladı.

"Ülkenizi Amerikan üssü yaptınız"

Ege'de artan Amerikan askeri varlığına işaret eden Sarıgül, Miçotakis'e seslenerek "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok." diye konuştu.

Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhine sarf ettiği sözlerin de hoş olmadığını belirterek "Amerika'dan dost olmaz. Sizin gereken dostunuz, komşunuz Türkiye'dir." dedi.

İki ülke arasında dostluk ve barışın ikliminin Türk ve Yunan halklarının yararına olduğunun altını çizen Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosunun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'e Atina'da saldırı girişimi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimine uğradığını bildirdi.

Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun önünde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Silahlardan umut bekleme, barışa yönel." mesajı verdiğine dikkati çekti.

Basın toplantısı sonrası kendisine sözlü saldırılar olduğunu dile getiren Sarıgül, daha sonra da bir grup tarafından fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi.

Sarıgül, kendisinin ve Parti Genel Sekreteri Teoman Mutlu'nun iyi durumda olduğunun altını çizerek, bugün Atina'dan ayrılacaklarını ve 23.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacaklarını kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Mutlu da AA muhabirine, Sintagma Meydanı'nda konakladıkları otelin yakınında, Parti Genel Başkanı Sarıgül'e kimliği belirsiz kişilerce saldırı girişiminde bulunulduğunu anlattı.

Sarıgül'ün güvenli şekilde yeniden otele girmesini sağladığını kaydeden Mutlu, o sırada söz konusu grubun kendisini tartakladığını aktardı.

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapmıştı.

Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirten Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Güncel