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TDK'da Türk İşaret Dili Bayramı Açık Oturumu Düzenlendi

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Türk Dil Kurumu'nda (TDK) 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla 'Türkiye Yüzyılında Türk İşaret Dili Açık Oturumu' düzenlendi. Programda işaret dili alanındaki gelişmeler ve eksiklikler konuşuldu.

Türk Dil Kurumunda (TDK) 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla "Türkiye Yüzyılında Türk İşaret Dili Açık Oturumu" düzenlendi.

TDK Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekin konuşmasını işaret diliyle yaptı.

Konuşması seslendirilen Tekin, 2007'de işaret dili çalışmalarında 7 Haziran'ın İşaret Dili Bayramı olmasına ilişkin sunduğu teklifin kabul edildiğini anımsattı.

Tekin, 2007'den sonra bu alanda gelişmeler olduğunu belirterek, işaret dilinin üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığını ve tercümanlık mesleğinin önem kazandığını söyledi.

İşaret dili alanında farkındalık artsa da bazı eksikliklerin olduğunu belirtn Tekin, bu uzun yolda eksikliklerin tamamlanacağını kaydetti.

İşaret dilinin sadece iletişimden ibaret olmadığını aynı zamanda bir kültür anlamına geldiğini kaydeden Tekin, "İşaret dili, sağırlar için artık bir kimlik." dedi.

Tekin, şöyle devam etti:

"TDK'nin verdiği karardan sonra, inşallah daha sonrası için daha iyi olacak. Mahkemeye, hastaneye gittiğimizde herhangi bir tercümanlık desteği alamamıştık. İşaret diliyle kendi dilimizle iletişim kuramazdık, 7 Haziran'da şu anda bir İşaret Dili Bayramı'mız var ama yetersiz. Yavaş yavaş, ufak ufak farkındalıklarla bunun daha büyük farkındalık oluşturacağını düşünüyorum.

TBMM'ye Türk işaret dilinin ana dil olarak resmi kayıtlara geçmesi noktasında bir öneri sundum. Bütün kurumlarda konuşma dili olarak Türkçe konuşuluyor. Biz burada işaret dili olarak bir engellemeyle karşılaşıyoruz. Kanunen resmi dil olarak kabul edilirse önümüzdeki engellerin aşılacağını düşünüyorum."

Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı da Türk işaret dilinin hazırlanması için 2005'ten 2024'e kadar çok büyük adımlar atıldığını belirterek, sağır toplumun yolunun açılmasının beklendiğini söyledi.

İşitme engellilerin çevirmensiz iletişim kuramayacağı için birbirilerine bağlı olduklarını belirten Utsukarcı, işaret dilinin sağırlarla işitenler arasında köprü kurduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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