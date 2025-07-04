TDK, Avrupa Terminoloji Birliği'ne Üye Oldu

Türk Dil Kurumu (TDK), Avrupa düzeyindeki terminoloji faaliyetlerini yönlendiren en önemli oluşumlardan Avrupa Terminoloji Birliği'ne (European Association for Terminology-EAFT) üye oldu.

TDK'den yapılan açıklamada, dil, bilgi ve kültür aktarımının en temel unsuru olan terminolojinin, günün hızla dijitalleşen ve küreselleşen dünyasında stratejik bir araç haline geldiği belirtildi.

Bu bağlamda, terminoloji alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen meslek kuruluşlarının, kurumlar arası iletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi, terminoloji bilincini artırmayı ve bu alandaki çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumumuz, EAFT üyeliğiyle ülkemizdeki terminoloji çalışmalarını Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerle bütünleştirme hedefini hayata geçirerek terminoloji alanında çalışan kurum ve kuruluşların da bu faaliyetlerin aktif paydaşı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Terminoloji, kelimelerle sınırlı kalmayıp bilgi, kültür ve anlayışın da doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Terminolojiye açık erişimin sağlanması ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu sürece aktif katılımının desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı terminoloji politikaları için hayati öneme sahiptir. Bu farkındalıkla ilerlediğimiz yolda ulusal birikimimizi uluslararası düzeyde paylaşmayı, iş birliği ağlarını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir terminoloji altyapısı oluşturmayı öncelemekteyiz."